В парке "Сосновка" поймали закладчицу амфетамина

Сбытом наркотиков женщина занималась вместе со своим сожителем.

В парке "Сосновка" днем 3 марта полиция задержала женщину, закладывавшую наркотики в тайники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 31-летнюю гражданку поймали со стороны дома 15/1 по Лиственной улице, в карманах у злоумышленницы нашли шесть прозрачных пакетов с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что с собой у женщины был амфетамин общей массой около 5,5 грамма. Установлено, что закладками женщина занималась вместе с 32-летним сожителем, они оба использовали торговую площадку в даркнете. Мужчина, как выяснилось, уже привлекался к ответственности за сбыт и хранение наркотиков. В ходе обыска в квартире закладчиков на проспекте Тореза полиция изъяла 14 свертков в изоленте, электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и ноутбук. Возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ МВД