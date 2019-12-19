В парке Монрепо спасли застрявшую в заборе косулю

Косулю увидели посетители парка и позвонили по телефону "112".

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники охотнадзора и спасатели вызволяли самца косули, который застрял в заборе парка Монрепо. Об этом сообщили в группе "Охотнадзор/47".

Животное застряло между металлическими прутьями ограды парка. Косулю увидели посетители парка и позвонили по телефону "112". Оперативно на место происшествия прибыли специалисты.

Как отметили в Охотнадзоре, косуль в парке замечают не первый раз, им очень нравятся густые зелёные насаждения острова Твердыш.

Фото и видео: ВК/ Охотнадзор/47