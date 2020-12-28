В парке "Монрепо" создали проекты тактильных макетов для незрячих и слабовидящих

Часть сотрудников государственного музея-заповедника проходят специальные обучения на курсах по доступной социокультурной среде.

В среду, 3 февраля, сотрудники государственного музея-заповедника "Монрепо" рассказали, как музей расширяет границы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской области.

Так, в парке появились специальные тактильные макеты Усадебного дома и Библиотечного флигеля для незрячих и слабовидящих туристов, а также рельефно-графический альбом "Парк Монрепо. Ближе". Часть иллюстраций в альбоме выполнены в обычной текстуре, а другая часть – рельефные изображения. Напечатанный текст продублирован шрифтом Брайля. Новые проекты представят в следюущем году в Усадебном доме.

Часть сотрудников проходят курсы по доступной социокультурной среде.

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Фото: lenobl.ru