В парке Интернационалистов установили новое освещение

Его подключат до конца 2020 года.

В парке Интернационалистов завершили установку нового освещения, сообщили в Смольном.

До конца этого новые источники света планируют подключить к электросети, после чего в парке станет комфортнее. В городской администрации отметили, что осветительный комплекс включает 656 светодиодных светильников на 280 опорах.

Губернатор также отметил, что совсем недавно модернизацию освещения завершили в парке Сосновка. Там установили новое оборудование, восстановили благоустройство, которое было нарушено после проведения работ по прокладке 10 км кабельной линии.

По плану в 2020 году в Петербурге должны установить новое освещение на 57 объектах инфраструктуры: 23 квартала, 25 улиц и магистралей, 9 садов и парков.

Ранее мы писали, что в Петербурге могут раньше отключать ночную подсветку зданий.

Фото: Piter.TV