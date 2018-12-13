В парке Академика Сахарова избавятся от лишней воды

Проблемами парка займутся представители трех смольнинских комитетов.

Во вторник, 28 мая в комитете по благоустройству Петербурга обсудили текущее состояние парка Академика Сахарова. В совещании приняли участие представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), "Ленсвета", "Водоканала" и других организаций.

Ранее эксперты, представители комитетов и общественники установили главную проблему парка – переувлажненность. Парк Академика Сахарова находится в низине, из-за чего выходят подземные воды.

По итогам обсуждения было решено, что специалисты осмотрят парк, чтобы понять причины "застоя" воды. В ближайшее время в КГА дадут рекомендации о работах в парке для определения его гидрогеологического режима. В комитете по природопользованию обследуют территорию парка и предложат решение данной проблемы.

После этого комитет по благоустройству определит, какие работы нужно будет провести для "просушки" и благоустройства парка.

Фото: gov.spb.ru