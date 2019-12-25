В парке 300-летия обнаружили труп утонувшего мужчины

Тело находилось на пляже Финского залива.

Утром субботы, 29 августа, петербуржец сообщил в полицию о человеке, тонущем в водах Финского залива. Происшествие происходило рядом с Парком 300-летия. Позже бездыханный труп мужчины нашли на пляже. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Тревожный сигнал потупил примерно в 8:30. Сотрудники УВД оперативно прибыли на место происшествия. Тело находилось в 450 метрах от парка.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV