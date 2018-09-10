Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 10:54
0
nastya960
257
Код вставки плеера

В парке 300-летия бросили разбитый автобус

0
 
 

Желтый автобус стоит прямо на берегу Финского залива.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга с самого утра на берегу Финского залива стоит одинокий желтый автобус. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В данный момент на пляж приехал экскаватор, предположительно, он хочет оттащить побитый пассажирский автобус с пляжа. Как он там оказался и почему его бросили, пока что не известно. Корреспондент предполагает, что его угнали, а затем так и бросили на песке.

Ранее в Киришском районе украли песок на сумму болеее миллиона рублей.

Фото и видео: Piter.TV

Все новости района
Теги: парк , пассжирский автобус , финский залив
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5