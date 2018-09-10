В парке 300-летия бросили разбитый автобус

Желтый автобус стоит прямо на берегу Финского залива.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга с самого утра на берегу Финского залива стоит одинокий желтый автобус. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В данный момент на пляж приехал экскаватор, предположительно, он хочет оттащить побитый пассажирский автобус с пляжа. Как он там оказался и почему его бросили, пока что не известно. Корреспондент предполагает, что его угнали, а затем так и бросили на песке.

Ранее в Киришском районе украли песок на сумму болеее миллиона рублей.

Фото и видео: Piter.TV