В парке 300-летия Петербурга высадили 75 кленов

Площадь парка – 54 га, в следующем году ее планируют расширить.

В Приморском районе отметили юбилей со дня закладки парка 300-летия Петербурга. В честь этого в парке высадили 75 кленов. В церемонии участие приняли вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин, депутат ЗакСа Евгений Никольский.

Площадь парка – 54 га, в следующем году ее планируют расширить. Сейчас садовники уже начали приготавливать парк к зиме. Проводится стрижка газонов, консервация растений, уборка.

Парк 300-летия был заложен в 1995 году, тогда были высажены 300 деревьев. На церемонию приезжали Анатолий Собчак и Владимир Путин.

Депутаты спросят у Беглова про обновление списка зеленых насаждений.

Фото: pixabay