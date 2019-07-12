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В парке 300-летия Петербурга высадили 75 кленов
Сегодня, 15:52
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nastya960

В парке 300-летия Петербурга высадили 75 кленов

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Площадь парка – 54 га, в следующем году ее планируют расширить.

В Приморском районе отметили юбилей со дня закладки парка 300-летия Петербурга. В честь этого в парке высадили 75 кленов. В церемонии участие приняли вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин, депутат ЗакСа Евгений Никольский.

Площадь парка – 54 га, в следующем году ее планируют расширить. Сейчас садовники уже начали приготавливать парк к зиме. Проводится стрижка газонов, консервация растений, уборка.

Парк 300-летия был заложен в 1995 году, тогда были высажены 300 деревьев. На церемонию приезжали Анатолий Собчак и Владимир Путин.

Депутаты спросят у Беглова про обновление списка зеленых насаждений.

Фото: pixabay

Теги: парк 300-летия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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