В парадной на Смоленской улице нашли труп мужчины

Предполагается, что это человек без определенного места жительства.

В Московском районе в одной из парадных домов было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего предстоит выяснить. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 12 марта обратились жильцы домов. Они рассказали, что в парадной дома №1 по Смоленской улице был найден труп без видимых телесных повреждений. На вид мужчине около 50 лет, ростом 170 сантиметров, темные волосы. Одет в джинсы, ботинки и черную с зеленым куртку.

По предварительным данным, это мужчина без определенного места жительства. Тело направлено в морг.

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Фото: Piter.TV