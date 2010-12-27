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На Смоленской улице петербуржец изнасиловал школьницу
Сегодня, 10:07
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lesjasap
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На Смоленской улице петербуржец изнасиловал школьницу

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А в Ломоносове мужчина попытался развратить старшеклассницу.

В Петербурге вечером 19 апреля полиция знала о случае сексуального насилия в отношении 15-летней школьницы. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе в квартире по Смоленской улице.  Мать пострадавшей обратилась с заявлением на 20-летнего молодого человека. По ее словам, юноша без согласия девочки вступил с ней в интимную близость. О произошедшем жертва боялась рассказывать родственникам, но в результате призналась. Преступление было совершено в июле 2017 года, когда петербурженка училась в восьмом классе. 

Похожий случай произошел в городе Ломоносове. Мать одиннадцатиклассницы обратилась за помощью в правоохранительные органы, чтобы представители закона разыскали мужчину, напавшего на ее дочь. Неизвестный совершил развратные действия в отношении 17-летней девушки. Она случайно встретилась с мужчиной по пути домой: в полдень 14 апреля. Он подкарауливал жертву вблизи дома под номером 39 корпус 2 по Ораниенбаумскому проспекту.

По данным заявлениям начата проверка. Делами занимаются представители полиции. 
 

Теги: ломоносов , педофил , педофилия , смоленская улица , школьники
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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