На Смоленской улице петербуржец изнасиловал школьницу

А в Ломоносове мужчина попытался развратить старшеклассницу.

В Петербурге вечером 19 апреля полиция знала о случае сексуального насилия в отношении 15-летней школьницы. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе в квартире по Смоленской улице. Мать пострадавшей обратилась с заявлением на 20-летнего молодого человека. По ее словам, юноша без согласия девочки вступил с ней в интимную близость. О произошедшем жертва боялась рассказывать родственникам, но в результате призналась. Преступление было совершено в июле 2017 года, когда петербурженка училась в восьмом классе.

Похожий случай произошел в городе Ломоносове. Мать одиннадцатиклассницы обратилась за помощью в правоохранительные органы, чтобы представители закона разыскали мужчину, напавшего на ее дочь. Неизвестный совершил развратные действия в отношении 17-летней девушки. Она случайно встретилась с мужчиной по пути домой: в полдень 14 апреля. Он подкарауливал жертву вблизи дома под номером 39 корпус 2 по Ораниенбаумскому проспекту.

По данным заявлениям начата проверка. Делами занимаются представители полиции.

