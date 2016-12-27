В парадной на Крупской нашли труп мужчины со следами удушения

В Невском районе женщина обнаружила в парадной мертвое тело мужчины.

Утром 19 ноября одна из жительниц Невского района обнаружила в парадной своего дома труп мужчины. Известно, что жертва была одета в синюю робу. Приехавшие на место происшествия медики обнаружили следы удушения на теле мертвеца.

Известно, что инцидент произошел около десяти часов утра по улице Крупской в жилом доме номер 29. Неопознанный труп находился на четвертом этаже. Сообщается, что свидетельница обнаружила тело мужчины уже лежащим на полу. Предполагается, что ранее он был подвешен.

Документов рядом не нашлось. На вид погибшему около 55 лет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность мужчины. Эксперты занимаются расследованием причин смерти.