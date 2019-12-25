В парадной на Есенина извращенец помочился на женщину

Также он попытался её изнасиловать.

Молодая петербурженка стала жертвой нападения насильника в своей парадной на улице Есенина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В первом часу ночи 13 сентября в полицию Выборгского района обратилась 33-летняя женщина. Она является инженером-химиком в компании, которая работает в основном по государственным контрактам в интересах Министерства обороны РФ, ВМФ, МВД, Росгвардии, ФСБ и таможенной службы.

По словам женщины, ее пытался изнасиловать неизвестный мужчина прямо в парадной ее дома. Сначала мужчина обнажил гениталии и помочился на пострадавшую. Потом он задрал ей юбку, потащил к почтовым ящикам, пытался потрогать интимные части тела. Девушка оказывала сопротивление и кричала, преступник сбежал.

Это был мужчина европейской внешности, в синей куртке и синей рубашке, чисто выбритый и аккуратно одетый.

Похищенного в Луге мужчину избили и жестко изнасиловали битой.

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