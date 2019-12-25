В пансионат "Заря" поступают пациенты с тяжёлой формой Covid-19

В медучреждении подготовлено 450 коек.

Пансионат "Заря" в Репино стал принимать пациентов со средней и тяжёлой формами коронавируса.

Сейчас в медучреждении подготовлено 450 коек для пациентов. Известно, что 7 мая откроется ещё одно инфекционное отделение на 150 мест. Большая часть коек оборудована аппаратами ИВЛ.

Те пациенты, которые не успели пройти компьютерную томографию до прибытия в "Зарю", отправятся на исследование в частный "Центр точной диагностики": он начал работу по тарифам ОМС.

Обязанности по медобслуживанию учреждения взяла на себя Городская больница № 40 Курортного района. В каждом отделении госпиталя 28 врачей, 34 медсестры и санитарки. Часть медпесронала будет жить в санатории "Буревестник" рядом с пансионатом "Заря"

Ранее мы сообщили, что карантинный обсерватор перенесли из "Зари" в пансионат "Балтиец".

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