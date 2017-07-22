В Петербурге у памятника "Детям Беслана" состоялась акция памяти

Памятник находится на территории Храма Успения Пресвятой Богородицы.

У памятника "Детям Беслана" состоялась акция памяти, посвященная трагическим событиям 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане (Северная Осетия-Алания). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Памятник располагается на территории храма Успения пресвятой Богородицы. На это место прибыли представители национально-культурных объединений региона — руководители Союза русских землячеств, Марийской автономии, Чувашского культурного общества, Корейской автономии. Также к памятнику приехал возложить цветы очевидец бесланских событий Альберт Дзагоев, который тогда потерял мать.

Этот памятник является святым местом для всех, кто столкнулся с проявлениями терроризма, гибелью женщин и детей. Владимир Михайленко, руководитель Дома дружбы Ленинградской области

Страшные события произошли в Беслане 14 лет назад и тогда погибли 333 человека, более 800 были ранены.

Памятник "Детям Беслана" открыли 28 августа 2007 года. Он представляет собой каменный монумент в виде арки, из которой мать выносит на руках ребенка. Капсулы с бесланской землей, привезенные из Северной Осетии, заложены у основания памятника.

Фото: Комитет по молодежной политике/ ВК