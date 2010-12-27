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В Александровской больнице неизвестный зарезал пенсионера: пациент умер в палате
Сегодня, 9:46
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lesjasap
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В Александровской больнице неизвестный зарезал пенсионера: пациент умер в палате

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О произошедшем рассказал лечащий врач покойного, когда зашел утром проверить больного.

Утром 17 мая врачи Александровской больницы сообщили в полицию о произошедшем убийстве на территории медицинского заведения. Во время обхода один из докторов обнаружил погибшего пациента. Установлено, что жертва погибла насильственной смертью: 62-летний мужчина был зарезан. Мертвец лежал в собственной палате с раной в области груди. По предварительной версии, нападавший был вооружен ножом. Инцидент произошел в гематологическом отделении учреждения.

В настоящее время выясняются обстоятельства дела. Правоохранительные органы разыскивают преступника, покусившегося на жизнь человека.

Фото: Piter.tv
 

Теги: александровская больница , зарезанный , палата , пациент , происшествия спб , убийство
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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