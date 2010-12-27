В Александровской больнице неизвестный зарезал пенсионера: пациент умер в палате

О произошедшем рассказал лечащий врач покойного, когда зашел утром проверить больного.

Утром 17 мая врачи Александровской больницы сообщили в полицию о произошедшем убийстве на территории медицинского заведения. Во время обхода один из докторов обнаружил погибшего пациента. Установлено, что жертва погибла насильственной смертью: 62-летний мужчина был зарезан. Мертвец лежал в собственной палате с раной в области груди. По предварительной версии, нападавший был вооружен ножом. Инцидент произошел в гематологическом отделении учреждения.

В настоящее время выясняются обстоятельства дела. Правоохранительные органы разыскивают преступника, покусившегося на жизнь человека.

Фото: Piter.tv

