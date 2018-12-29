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В пабе на Васильевском острове посетителя "обслужил" селезень
Сегодня, 12:30
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alexandra08

В пабе на Васильевском острове посетителя "обслужил" селезень

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По словам посетителей, животное принесли "для добавления шарма".

Утром 25 января в баре на Васильевском острове посетителей вместо официанта встретил живой селезень. Смешной пост опубликовал на Pikaby один из местных жителей.

По словам посетителей, в ирландский паб животное принесли "для добавления шарма". Селезень спокойно ходит около столов и требует от посетителей заведения какую-нибудь еду. Чаще всего он получает кусочки хлеба. Иногда, после трапезы, животное гадит прямо в помещении паба. 

Убирают за ним не часто. В общем засрал нам обед.

- поделился с негодованием петербуржец.

Автор поста отметил, что и кухня в ирландском пабе также оставляет желать лучшего.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга смогут принять участие в строительстве домиков для нерп.

Фото: Pikaby.

Теги: васильевский остров, ирландский паб, ирландский паб спб, селезень
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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