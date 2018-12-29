Жители Петербурга смогут принять участие в строительстве домиков для нерп

Всех желающих ждут в субботу, 26 января, на Финляндском вокзале.

Представители "Фонда друзей балтийской нерпы" объявили сбор добровольцев, которые хотели бы присоединиться к строительству домиков для нерп. По словам активистов, не смотря на морозы, лед, пригодный для создания искусственных снежных насыпей, сформировался только сейчас. Об этом рассказали в фонде.

Петербуржцам напомнили, что времени осталось очень мало. Все работы на льду должны завершиться до середины февраля. После этого рожающие самки начнут выбирать для себя домики, поэтому людям стоит уйти с этих мест.

Тех, кто хочет присоединиться к работам, будут ждать в субботу, 26 января, на Финляндском вокзале. На "Ласточке" команда доедет до Выборга, оттуда на такси отправится до берега залива. Далее добровольцев отправят на аэролодке на лед к месту проведения работ.

Ране мы писали, что в Выборгском районе пытаются найти спасённого тюленёнка для оказания медицинской помощи.

Фото, видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99