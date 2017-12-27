Нерпенок Крошик снял с себя и выложил на лед пластиковую метку

"Фонд друзей балтийской нерпы" продолжает рассказывать удивительные истории из жизни нерпенка Крошик.

Самый известный воспитанник "Фонда друзей балтийской нерпы" - нерпенок Крошик - в очередной раз отличился. В группе "Спасение тюленей 699-23-99" появилась запись с новыми фото маленького героя. На этот раз сотрудники фонда рассказали, как Крошик сам вернул людям пластиковую метку для отслеживания животного в дикой природе.

Пластиковая метка на спинке Крошика сегодня ночью наконец то отвалилась. Наблюдательный Крошик тут же её подобрал и аккуратно выложил на край лунки, осуществив таким образом передачу использованного казённого имущества. Кстати, довольно часто у тюленей с приклеенными на шерсть передатчиками связь пропадает как раз в районах ледовых полей после начала ледообразования. Так у нас было и с Малышкой Хитой и Малышкой Ингер. Скорее всего, животные задевают спиной края льда и непрочно держащийся на шерсти груз отваливается. Фонд друзей балтийской нерпы

Авторы поста также отметили, что из-за резкого похолодания нерпенок почти перестал появляться на поверхности льда. Большую часть времени он проводит подо льдом. Напомним, что в минувшем году "Фонд балтийской нерпы" второй раз попытался вернуть Крошика в дикую природу, однако он вновь вернулся к людям.

Ранее мы писали, что найденный в Репино нерпенок не смог адаптироваться в естественной среде обитания.