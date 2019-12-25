В отношении петербуржца утверждено обвинительное заключение об убийстве супруги в 2007 году

Женщина скончалась на месте происшествия от травмы головы. После убийства обвиняемый погрузил труп женщины в машину и вывез в лес на территории Выборгского района Лен области.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего петербуржца, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2007 году. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 3 по 6 ноября 2007 года в квартире на Северном проспекте между супругами произошел конфликт. Мужчина с силой толкнул жену, отчего она упала на пол, ударившись головой о стену. Женщина скончалась на месте происшествия от травмы головы. После убийства обвиняемый погрузил труп женщины в машину и вывез в лес на территории Выборгского района Лен области. Затем он создал видимость, что жена исчезла, оставив двоих детей.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Только недавно была установлена причастность петербуржца к совершению убийства. Фигурант уголовного дела признал вину в совершении данного преступления.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv