В отделении "Почты России" на Долгоозерной задержали получателей гашишного масла

Молодые люди получили посылку из США.

В среду, 27 января, полицейские пресекли контрабанду наркотиков в отделении "Почты России" на Долгоозерной улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка задержали двух молодых людей в возрасте 31 года при попытке получить посылку с гашишным маслом из США. Масса посылки составила 22,77 г.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут закладчиков, спрятавших крупную партию наркотиков в камере хранения в супермаркете.

Фото: Piter.TV