В особняке Румянцева откроется выставка о наскальном искусстве

Жителям города предлагают увидеть фотокопии изображений.

В особняке Румянцева 27 апреля откроется выставка-исследование о наскальном искусстве "Триллион секунд". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Жителям города предлагают увидеть фотокопии изображений, выполненных древними художниками. Все материалы были собраны из разных уголков Северной Евразии.

Отметим, что организаторы выставки собрали экспонаты, которые были созданы в период от палеолита до железного века.

Ранее на Piter.tv: в заказнике "Сестрорецкое болото" после реабилитации выпустили на волю краснокнижных сов.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга