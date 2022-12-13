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В особняке Румянцева откроется выставка о наскальном искусстве
Сегодня, 15:32
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В особняке Румянцева откроется выставка о наскальном искусстве

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Жителям города предлагают увидеть  фотокопии изображений.

В особняке Румянцева 27 апреля откроется выставка-исследование о наскальном искусстве "Триллион секунд". Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга". 

Жителям города предлагают увидеть  фотокопии изображений, выполненных древними художниками. Все материалы были собраны из разных уголков Северной Евразии.

Отметим, что организаторы выставки собрали экспонаты, которые были созданы в период от палеолита до железного века.

Ранее на Piter.tv: в заказнике "Сестрорецкое болото" после реабилитации выпустили на волю краснокнижных сов.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

 

Теги: выставка триллион секунд, искусство, куда пойти в петербурге, особняк румянцева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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