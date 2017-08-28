В бывшем здании Европейского университета разместят IT-школу для одаренных детей

СМИ сообщают, что в особняке Кушелева-Безбородко, где еще недавно находился Европейский университет, разместят IT-школу для одаренных детей.

Власти Петербурга собираются разместить в особняке Кушелева-Безбородко IT-школу для дополнительного образования. В ней будут обучать одаренных в сфере информационных технологий и робототехники детей. Информацию об этом сообщили в комитете по имущественным отношениям.

Этой школы еще нет. Как сообщает "Фонтанка", о ее создании объявят в ближайшее время. Не исключено, что 28 августа. Комитет по образованию заметил, что собирается создать центр программирования для одаренных детей. Но чиновники не знают, какой адрес будет у нового проекта.

Европейский университет лишили здания в начале августа после подтверждения Тринадцатого арбитражного апелляционного суда ранее вынесенного решения. В КИО отметили, что готовы найти здание для вуза, если представители обратятся к ним.