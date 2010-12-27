В оранжерею Таврического сада вернулось тепло

До этого три дня помещения прогревали электрическими обогревателями.

В оранжерею Таврического сада, которая три дня провела без отопления, вернули тепло. Сегодня оранжерея будет работать до 16:00. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе сада.

Напомним, ранее мы писали, что в оранжерею с 5 октября из-за прорыва трубы в Виленском переулке перестало поступать отопление. С утра 7 октября аварийные работы были завершены, но тепло появилось только около часа назад.

Ранее на Piter.TV: В Таврическом саду могут открыть креативное пространство.

Фото: ВК/ Оранжерея Таврического сада