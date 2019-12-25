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Сериал о подростках из 1990-х запустят на онлайн-платформе Premier с 23 апреля
Сегодня, 21:50
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nadezhda_sib

Сериал о подростках из 1990-х запустят на онлайн-платформе Premier с 23 апреля

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Сериал состоит из 8 эпизодов.

С 23 апреля на платформе Premier стартует премьера сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" ― истории о жизни подростков в 1990-х годах. Подробности рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Санька Рябинин, 14-летний подросток из бедной семьи, оказывается в центре событий 90-х годов. Перед мальчиков встают непростые задачи ― спасти семью и понять, кто он. Личные конфликты совпадают с серьезными переменами в жизни страны. 

"Быть ребенком во время чумы, быть ребенком во время войны, быть ребенком в жуткие девяностые ― про это наш сериал",

― рассказал режиссер и продюсер картины Антон Щукин.

Первый эпизод сериала появится на платформе 23 сериале. Всего зрителям предстоит увидеть 8 серий. 

Фото: kino-teatr.ru

 

 

Теги: мир дружба жвачка, онлайн кинотеатр, сериал
Категории: Лента новостей, Новости России,

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