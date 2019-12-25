Сериал о подростках из 1990-х запустят на онлайн-платформе Premier с 23 апреля

Сериал состоит из 8 эпизодов.

С 23 апреля на платформе Premier стартует премьера сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" ― истории о жизни подростков в 1990-х годах. Подробности рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Санька Рябинин, 14-летний подросток из бедной семьи, оказывается в центре событий 90-х годов. Перед мальчиков встают непростые задачи ― спасти семью и понять, кто он. Личные конфликты совпадают с серьезными переменами в жизни страны.

"Быть ребенком во время чумы, быть ребенком во время войны, быть ребенком в жуткие девяностые ― про это наш сериал", ― рассказал режиссер и продюсер картины Антон Щукин.

Первый эпизод сериала появится на платформе 23 сериале. Всего зрителям предстоит увидеть 8 серий.

Фото: kino-teatr.ru