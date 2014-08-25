В онкоцентре Петербурга провели операцию на головном мозге пациента, который был в сознании

В Петербурге медики практикуют такой метод вмешательства с 2018 года, за это время они провели всего 8 таких операций.

В субботу, 27 ноября, стало известно, что в петербургском онкоцентре провели редкую нейрохирургическую операцию на головном мозге. Она носит название Awake Surgery. Сложность операции заключается в том, что ее проводят пациенту, поддерживая ясный уровень сознания.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, нейрохирурги удаляли опухоль на открытом головном мозге 40-лентнего мужчины. Решение о проведении такой операции было принято после того, как химио- и лучевая терапии не дали эффекта.

Отметим, что подобные операции проводят в случаях, когда опухоль непосредственно прилежит к речевой зоне головного мозга. В Петербурге медики практикуют такой метод вмешательства с 2018 года, за это время они провели всего 8 таких операций.

Ранее врачи из Петербурга спасли двухлетнего малыша с тяжёлой воспалительной болезнью сердца. В прежние годы гнойное поражение клапана считалось стопроцентным противопоказанием к операции — нашлись медики, которые перевернули эту печальную страницу незнания в истории медицины.

Фото: Piter.tv

