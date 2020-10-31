В огороженную яму на Ланском шоссе въехал еще один автомобиль

Случай стал вторым за два дня.

"Жертвой" огороженной ямы на Ланском шоссе стал еще один легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", в ночь на субботу, 31 октября, "на водопой" в яму рухнул автомобиль "Фольксваген Туарег". Момент аварии попал на камеру наблюдения, а запись оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как машина на скорости сносит дорожные блоки и попадает в яму.

Добавим, что случай ДТП оказался вторым за два дня – накануне, 30 октября, другой автомобиль не остановили ни дорожные знаки, ни водоналивные барьеры, которыми была окружена яма.

Ранее мы сообщали о том, что после "переворота" автомобиля на Энгельса женщина попала в больницу. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.tv