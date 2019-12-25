В шести петербургских офисах ГК "Возрождение" прошли обыски

Группу возглавляет миллиардер Игорь Букато.

Во вторник, 28 июля, в офисах ГК "Возрождение", возглавляемой миллиардером Игорем Букато, прошли обыски. По информации "Коммерсанта", сотрудники ФСБ нанесли визит в шесть петербургских офисов ГК, где изъяли документацию и жесткие диски.

Отмечается, что входящие в группу организации строили объекты в аэропортах Домодедово и Пулково, а также мосты и трассы. Правоохранители полагают, что бизнесмены могут быть причастны к отмыванию хищению бюджетных средств при выполнении госконтрактов и неуплате налогов. Результаты обысков направят следователям, которые примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что дело о краже шести автомобилей поступило в петербургский суд.

Фото: Piter.TV