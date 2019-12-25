Дело о краже шести автомобилей поступило в петербургский суд

Два сообщника причинили автовладельцам ущерб в 3,4 млн рублей.

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о краже шести автомобилей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, фигурантами дела стали сразу два человека.

Следствие полагает, что сообщники похитили у петербуржцев несколько машин, избирательно относясь к маркам. "Жертвами" злоумышленников становились владельцы "Хендай Солярис", "Киа Рио" и "Киа Сид". В общей сложности угонщики причинили автовладельцам ущерб в 3,4 млн рублей. Для кражи злоумышленники использовали инструменты и электронику для внештатного отключения сигнализации и запуска двигателей. После хищения иномарок угонщики их скрывали и обменивали оригинальные государственные регистрационные знаки на подложные.

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