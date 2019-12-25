В Петербурге осудят москвича за фиктивные договоры на ремонт котельной

Липовые работы злоумышленник решил "провести" на базе отдыха в Курортном районе.

Следователи петербургского отдела МВД на водном транспорте завершили расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против 57-летнего москвича. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе структуры.

Как выяснилось, директор компании по организации загородного отдыха заключил несколько фиктивных договоров на ремонт котельной, располагающейся на базе отдыха в Курортном районе Петербурга. Договоры заключались на неосведомленных лиц, сами работы не проводились, а выделенные на ремонт деньги злоумышленник обналичивал и похищал. Компании оказался причинен ущерб на 85 тысяч рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Кировский районный суд, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

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