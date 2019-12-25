На Типанова неизвестные украли у семиклассника красную куртку

Ущерб составил 4 000 рублей.

Полиция разыскивает неизвестных, ограбивших школьника в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 11 июля, в 19:43 в полицию поступило сообщение от мужчины 1964 года рождения, о том, что в семь часов вечера у дома 15 по улице Типанова неизвестные открыто похитили у его несовершеннолетнего сына 2006 года рождения, ученика 7 класса куртку красного цвета. Ущерб составил 4 000 рублей.

Проводится проверка, а также все необходимые меры по установлению личности и поиску злоумышленника.

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