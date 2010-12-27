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В московском колледже убили студента и преподавателя электропилой
Сегодня, 15:13
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Shdaria
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В московском колледже убили студента и преподавателя электропилой

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В Москве выясняют обстоятельства насильственной смерти студента и преподавателя в колледже.

В московском колледже на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) днем обнаружили убитых студента и преподавателя. Установлено, что они скончались от ножевых ранений. 

По предварительной информации, на телах пострадавших найдены следы насильственной смерти. Кроме того, рядом с телами обнаружена электропила. На месте происшествия работают следователи.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России. Также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Известно, что тела пренадлежат 18-летнему студенту колледжа и 44-летнему преподавателю дисциплины "ОБЖ". 

 

 

 

Теги: москва , новости москва , новости россии , происшествия , убили в колледже
Категории: Криминальные происшествия Лента новостей Происшествия Новости России

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