В московском колледже убили студента и преподавателя электропилой

В Москве выясняют обстоятельства насильственной смерти студента и преподавателя в колледже.

В московском колледже на Гвардейской улице (бывший политехнический колледж №42) днем обнаружили убитых студента и преподавателя. Установлено, что они скончались от ножевых ранений.

По предварительной информации, на телах пострадавших найдены следы насильственной смерти. Кроме того, рядом с телами обнаружена электропила. На месте происшествия работают следователи.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России. Также отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Известно, что тела пренадлежат 18-летнему студенту колледжа и 44-летнему преподавателю дисциплины "ОБЖ".