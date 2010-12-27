В одном из гаражей Выборгского района оперативники нашли 19 кг наркотиков

В Выборгском районе Петербурга оперативники нашли 19 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны в гараже. Известно, что к данному преступлению имеют отношении задержанные ранее наркоторговцы , у которых изъяли более 200 килограммов веществ и 21 миллион рублей.О “секретном хранилище” рассказал один из обвиняемых, который находится в следственном изоляторе.

По полученной информации, оперативная группа прибыла по адресу Удельный проспект, 2В. Они вскрыли гараж и обнаружили нелегальный товар. Кроме 10 килограмм растительного порошка, 4 килограмм “кирпичей” коричневого оттенка и 5 килограмм психотропного порошка, полиция заметила пачку денег общей суммой 260 тысяч рублей.

Напомним, что злоумышленников, причастных к распространению наркотиков в Петербурге и других регионах России, задержали 19 декабря. В настоящее время трое находятся под стражей.