Полиция Петербурга обнаружила у драгдилеров 204 кг. наркотиков, 100 тысяч таблеток и 21 млн. рублей

Оперативники провели крупный рейс по захвату банды, торговавшей наркотиками по всей России.

Правоохранительные органы перед новогодними праздниками провели серию обысков, в ходе которых изъяли рекордное количество наркотических и психотропных веществ. Помимо запрещенной продукции, оперативники обнаружили 21 миллион рублей.

Как сообщают представители пресс-службы ведомства, в Центральном районе специалисты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию о распространении контрабандного товара. Выявлено, что из Петербурга запрещенные вещества поступали на продажу в Москву, Московскую область и Чеченскую республику.

Представители закона по наводке посетили адреса на набережной Кутузова в здании номер 30, в поселке Ольгино и Моховой улице,22. Во всех квартирах оперативники нашли наркотики общей массой 204 килограмма, 100 тысяч таблеток психотропных веществ и крупная сумма денег.

По мнению следствия, распространением занималась одна банда. В настоящее время главарь и двое сообщников задержаны. В отношении трех петербуржцев возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в особо крупном размере.