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Полиция Петербурга обнаружила у драгдилеров 204 кг. наркотиков, 100 тысяч таблеток и 21 млн. рублей
Сегодня, 9:16
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lesjasap
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Полиция Петербурга обнаружила у драгдилеров 204 кг. наркотиков, 100 тысяч таблеток и 21 млн. рублей

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Оперативники провели крупный рейс по захвату банды, торговавшей наркотиками по всей России.

Правоохранительные органы перед новогодними праздниками провели серию обысков, в ходе которых изъяли рекордное количество наркотических и психотропных веществ. Помимо запрещенной продукции, оперативники обнаружили 21 миллион рублей. 
 
Как сообщают представители пресс-службы ведомства, в Центральном районе специалисты по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию о распространении контрабандного товара. Выявлено, что из Петербурга запрещенные вещества поступали на продажу в Москву, Московскую область и Чеченскую республику. 
 
Представители закона по наводке посетили адреса на набережной Кутузова в здании номер 30, в поселке Ольгино и Моховой улице,22. Во всех квартирах оперативники нашли наркотики общей массой 204 килограмма, 100 тысяч таблеток психотропных веществ и крупная сумма денег. 
По мнению следствия, распространением занималась одна банда. В настоящее время главарь и двое сообщников задержаны. В отношении трех петербуржцев возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков в особо крупном размере. 
Теги: запрещенные вещества , контрабанда , наркотики , обыски , оперативники , спецоперация , центральный район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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