В одной из башен "Москва-Сити" после падения беспилотника повреждено остекление

В результате инцидента никто не пострадал.

В одной из башен "Москва-Сити" после падения украинского беспилотника повреждено остекление. Об этом сообщает "РИА Новости".

Инцидент произошел утром 23 августа. В Минобороны сообщили об атаке объектов в столице тремя беспилотниками. Два дрона сбили средствами ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья. Один беспилотник был подавлен РЭБ и упал в районе комплекса "Москва-Сити". В результате инцидента никто не пострадал.

Повреждения в результате падения беспилотника произошли примерно выше десятого этажа здания. Рядом с местом инцидента работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье пресекли попытки атаки беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости