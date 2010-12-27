В общежитии на Салова подросток отравился психотропным веществом

Во Фрунзенском районе Петербурга несовершеннолетний мальчик отравился психотропом.

Во Фрунзенском районе медики скорой помощи экстренно госпитализировали подростка с острым отравлением психотропным веществом. Сообщается, что мальчика забрали из общежития по улице Салова.

Юноша приехал в Петербург из Новгородской области. В половину первого ночи 9 февраля 17-летний парень в тяжелом состоянии был доставлен в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. В настоящее время медики не установили препарат, который привел к такой реакции организма.

Делом занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Отметим, что здание номер 63, откуда забрали пострадавшего, принадлежит Автотранспортному колледжу.