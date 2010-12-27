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В общежитии на Салова подросток отравился психотропным веществом
Сегодня, 10:25
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lesjasap
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В общежитии на Салова подросток отравился психотропным веществом

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Во Фрунзенском районе Петербурга несовершеннолетний мальчик отравился психотропом.

Во Фрунзенском районе медики скорой помощи экстренно госпитализировали подростка с острым отравлением психотропным веществом. Сообщается, что мальчика забрали из общежития по улице Салова.
 
Юноша приехал в Петербург из Новгородской области. В половину первого ночи 9 февраля 17-летний парень в тяжелом состоянии был доставлен в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. В настоящее время медики не установили препарат, который привел к такой реакции организма. 
 
Делом занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Отметим, что здание номер 63, откуда забрали пострадавшего, принадлежит Автотранспортному колледжу. 
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Теги: наркотики , общежитие , отравление , психотроп , психотропное вещество , улица салова , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия

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