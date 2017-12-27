РПЦ планирует ввести в школьную программу курс по демографии

В общеобразовательных учреждениях могут ввести курс демографии.

В Русской православной церкви (РПЦ) предложили включить в школьную программу курс демографии для старшеклассников. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

С таким предложением выступил протоирей Русской православной церкви Александр Ильяшенко на круглом столе «Со-работничество церкви, общества и государства в защите традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей», который был проведён в Общественной палате РФ. Он предложил ввести в школах курс демографии для старшеклассников. По его мнению, благодаря введению такого курса, молодое поколение со школьной скамьи начнёт понимать, что такое рождаемость, смертность и рост населения, и почему эти показатели так важны для страны.

"Можно даже в школьную программу ввести такой курс, у старшеклассников достаточно подготовки математической, чтобы подобные расчеты проводить, и тогда это становится уже знанием каждого человека", – цитируют слова Ильяшенко.

"Я хочу добавить, мне кажется, очень важный момент: нам необходима очень компетентная, очень взвешенная демографическая экспертиза. Более того, я бы предложил принять закон, что в силу того, что у нас население сокращается, любые проекты, которые препятствуют росту населения, объявлять антинародными", - добавил священнослужитель.

Также он привел пример задачи, которая может быть включена в курс демографии.

"Вот такая задачка, рационально-эмоциональная: вот если будет продолжаться сокращение нашего народа, как сейчас, рассчитайте, через сколько лет последний россиянин закопает предпоследнего. Вот в школе такую задачку можно решить".