В ноябрьские праздники из Петербурга пустят дополнительные поезда в Москву и Казань

Также усилится движение на туристическом маршруте "Сортавала – Рускеала".

Более 160 дополнительных поездов начнут курсировать по популярным направлениям России в ноябрьские праздники. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Дополнительные маршруты запустят с 3 по 7 ноября. Поезда будут ходить, в том числе, из Петербурга в Москву и Казань и обратно. Также усилится движение на маршруте "Сортавала – Рускеала".

Приобрести билеты можно в ж/д кассах, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее мы писали, что в Петербурге пассажирам вокзалов вернули три тысячи забытых вещей.

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