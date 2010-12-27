В ноябре 17 жителей Выборгского приюта кошек нашли своих хозяев

Сейчас четвероногие проходят адаптацию в новых домах.

За прошлый месяц зооволонтерам Выборгского приюта кошек удалось найти хозяев для 17 подопечных. Об этом активисты рассказали в группе приюта в социальной сети "ВКонтакте".

Зооволонтеры постарались пристроить к Новому году как можно больше животных.

Перед Новым годом мы особенно активно пиарим своих подопечных в различных группах. Как тематических для животных, так и в выборгских онлайн-сообществах. Очень хочется, чтобы 2020 год большинство из них встретило в собственных домах, а не в стенах приюта. Надеемся, что декабрь будет не менее продуктивным, - поделились с нами волонтёры приюта.

В первую очередь активисты пытались пристроить маленьких котят.

Сейчас на нашем попечении много котят. Стараемся активно искать им хозяев, ведь пристроить малышей куда проще, чем взрослых особей. И очень не хочется, чтобы котята выросли и всю жизнь прожили сиротами, - рассказали в выборгском приюте.

Напомним, Выборгский приют кошек занимается помощью бездомным животным. Ежемесячно волонтеры приюта спасают с улицы, лечат и находят дом десяткам животным.

Фото: pixabay.com