В новом сезоне шоу "Голос 60+" обновится состав наставников

Ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев.

Первый канал назвал имена наставников нового сезона шоу "Голос 60+". Для всех артистов участие в проекте станет дебютным.

Так, кресла наставников займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Ведущим проекта останется Дмитрий Нагиев.

Участие в "Голос 60+" могут принять исполнители от 60 лет. Их вокал будут оценивать наставники и отбирать к себе в команды. Лучшие из лучших попадут в финал.

Премьера четвертого по счету сезона состоится 3 сентября. Финал шоу пройдет в прямом эфире, победителя определят в ходе зрительского голосования.

Ранее были объявлены наставники нового сезона шоу "Голос" на Первом канале.

Фото: Instagram / voice1tv