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В новой школе у станции метро "Купчино" закрыли прием учеников до начала официального открытия
Сегодня, 18:48
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В новой школе у станции метро "Купчино" закрыли прием учеников до начала официального открытия

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Площадь учебного заведения составила 27 тыс. "квадратов".

В Московском районе Петербурга на проспекте Космонавтов, 104, к2 построили школу на 1100 человек, однако места для учеников закончились еще до начала официального открытия. Об этом рассказал вице-губернатор города Николай Линченко в своем телеграм-канале. 

Площадь учебного заведения составила 27 тыс. "квадратов". Здание включает три соединенных блока для школьников начальных классов и с 5 по 11 классы. 

Первый этаж оборудован бассейном и спортивным залом, второй – актовым залом со сценой и библиотекой, а третий – мультимедийными помещениями, кабинетами психолога и логопеда.

Рядом со школой оборудовали зону отдыха, футбольное поле и беговую дорожку. Территорию благоустроили кустарниками, деревьями и архитектурными формами. 

Ранее мы сообщали о том, что 11 школ откроют в Петербурге ко Дню знаний.

Фото: Телеграм / Линченко Николай Викторович

Теги: московский район, новая школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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