В новой школе у станции метро "Купчино" закрыли прием учеников до начала официального открытия

Площадь учебного заведения составила 27 тыс. "квадратов".

В Московском районе Петербурга на проспекте Космонавтов, 104, к2 построили школу на 1100 человек, однако места для учеников закончились еще до начала официального открытия. Об этом рассказал вице-губернатор города Николай Линченко в своем телеграм-канале.

Площадь учебного заведения составила 27 тыс. "квадратов". Здание включает три соединенных блока для школьников начальных классов и с 5 по 11 классы.

Первый этаж оборудован бассейном и спортивным залом, второй – актовым залом со сценой и библиотекой, а третий – мультимедийными помещениями, кабинетами психолога и логопеда.

Рядом со школой оборудовали зону отдыха, футбольное поле и беговую дорожку. Территорию благоустроили кустарниками, деревьями и архитектурными формами.

Ранее мы сообщали о том, что 11 школ откроют в Петербурге ко Дню знаний.

Фото: Телеграм / Линченко Николай Викторович