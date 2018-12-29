Более 300 петербуржцев сдали кровь во время новогодних праздников

Больше половины горожан уже не в первый раз стали донорами.

Традиционно в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников был организован дополнительный прием доноров. Городская станция переливания крови работала 30 декабря и 2, 4, 6 января.

Медики рассказали, что за четыре дня кровь сдали 341 человек. Отмечается, что больше половины доноров посещали станцию переливания крови уже не в первый раз.

Врачи поблагодарили петербуржцев за отзывчивость и ответственность. Напомним, что перед сдачей крови доноры должны некоторое время ограничить себя в определенных видах пищи и алкоголе.

Ранее Piter.tv писал, что Человек-паук в новогодней шапке удивил петербуржцев в метро.