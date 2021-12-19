В России изменились правила контроля за безопасностью донорской крови

Профилактический визит может быть инициирован ФМБА или его территориальными органами.

Количество проверок в рамках контроля за безопасностью донорской крови в России изменилось. Обновленное положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов вступило в законную силу. С текстом документа ознакомили общественность журналисты информационного агентства "РИА Новости". В СМИ указали, что нововведением является установка периодичности контрольных мероприятий в зависимости от категорий риска.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) при осуществлении государственного надзора относит деятельность субъектов обращения донорской крови и ее компонентов к одной из четырех категорий риска. Речь идет о чрезвычайно высоком, высоком, умеренном или низком рисках. Теперь для объектов в категории чрезвычайно высокого риска инспекционный визит, выездная или документарная проверка будут организованы не менее одного, но не более двух раз в год. Ранее для данной категории устанавливалась периодичность в виде одной проверки за год.

Число проверок для объектов, отнесенных к категории высокого риска, не изменилось. Определено, что инспекционный визит, выездная или документарная проверка по-прежнему будут проводиться дважды в год.. Однако вместо одного из этих плановых мероприятий ФМБА может провести один обязательный профилактический визит в год. Для категории умеренного риска подобные плановые мероприятия раньше проводились один раз в пять лет. Сейчас же предусмотрен обязательный профилактический визит, периодичность которого определяется федеральным правительством. Стоит добавить, что обязательный профилактический визит проводится в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видеосвязи или мобильного приложения "Инспектор".

Согласно обновленным нормам, средства дистанционного взаимодействия, в том числе видеоконференцсвязь, а также мобильное приложение "Инспектор" могут применяться также при проведении некоторых других контрольных мероприятий.

