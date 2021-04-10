Доноры крови из Ленобласти смогут бесплатно установить зубные протезы

Мера поддержки распространяется на женщин от 55 лет и на мужчин старше 60 лет.

Власти Ленинградской области расширили систему мер поддержки почетных доноров России. Теперь сдающие кровь мужчины и женщины пред- и пенсионного возраста смогут получить сертификат для заказа или ремонта зубных протезов. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Доноры оказывают неоценимую поддержку людям, которые по состоянию здоровья нуждаются в помощи. С этого года мы внесли изменения в Социальный кодекс, чтобы ленинградские доноры получали больше материальных мер поддержки и заботились о своем здоровье. Анастасия Толмачева, Председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области

Мера поддержки вводится для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также для пенсионеров, которые получают пенсию по старости. Объем сертификата – до 60,5 тыс. рублей. Он будет предоставляться 1 раз в 5 лет и действовать в течение двух лет после оформления.

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Фото: Администрация Ленинградской области