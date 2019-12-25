Национальный день донора отметят в Петербурге 20 апреля

В акции примут участие 12 региональных отделений переливания крови. Стать донором сможет любой совершеннолетний петербуржец весом более 50 килограммов, имеющий при себе паспорт и СНИЛС.

В Северной столице 20 апреля отметят Национальный день донора и проведут акцию приема крови. Организатором события выступит "Фонд Доноров". В проекте поучаствуют 12 петербургских отделений переливания крови. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Стать донором сможет любой совершеннолетний петербуржец весом более 50 килограммов, имеющий при себе паспорт и СНИЛС. Перед посещением процедурного пункта нужно изучить противопоказания и рекомендации по питанию.

Волонтеры мероприятия поздравят участников и вручат им памятные подарки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Городской станции переливания не хватает запасов крови.

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