В Петербурге объявлен конкурс на строительство новой станции переливания крови за 7,9 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили открытый конкурс на строительство новой станции переливания крови в муниципальном округе Балканский. Согласно документам на портале госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет 7,9 миллиарда рублей.

Объект будет расположен на улице Олеко Дундича (земельный участок 10В) во Фрунзенском районе. По техническому заданию, предусмотрено строительство пятиэтажного здания с подвальным этажом, которое будет включать: посты заготовки крови лабораторно-диагностический корпус, КПП и гараж на 9 автомобилей, контейнерную площадку для мобильного комплекса заготовки крови.

Строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца апреля 2028 года, включая подписание акта приемки объекта, пишет "Коммерсантъ-Санкт-Петербург". Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 5 ноября 2025 года, итоги планируется подвести 10 ноября. Новая станция переливания крови позволит значительно увеличить объемы заготовки донорской крови и улучшить обеспечение медицинских учреждений города.

