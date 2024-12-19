В 2024 году петербургские доноры крови получили 130 млн рублей поддержки

Деньги были направлены на усиленное питание, которое положено при каждой донации.

В прошлом году в Петербурге доноры крови получили 130 млн рублей поддержки из городского бюджета. Об этом 23 апреля рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Деньги были направлены на усиленное питание, которое положено при каждой донации. Средства получили 50 тыс. доноров. Петербург входит в число немногих регионов страны, где осуществляется такая поддержка. Кроме того, горожане, награжденные медалью "Почетный донор России", могут получить льготный проезд в общественном транспорте.

Скоро сдавать кровь получится в новом здании Городской станции переливания крови во Фрунзенском районе. Учреждение разместится у станции метро "Дунайская" на перекрестке улиц Олеко Дундича и Бухарестской.

Ранее на Piter.TV: донорская акция состоится в библиотеке "Ржевская".

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга