  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Донорская акция состоится в библиотеке "Ржевская"
Сегодня, 12:55
289
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Донорская акция состоится в библиотеке "Ржевская"

0 0

В качестве компенсации за сдачу крови доноры получат выплату в размере 2061 рубля на питание.

В библиотеке "Ржевская", расположенной на Индустриальном проспекте, 35, 17 марта с 10:00 до 12:00 пройдет донорская акция. Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга, участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.

Для участия в акции потенциальным донорам необходимо соответствовать медицинским критериям, следовать рекомендациям перед процедурой сдачи крови и в назначенный день пожертвовать 450 мл крови.

В качестве компенсации за сдачу крови доноры получат выплату в размере 2061 рубля на питание.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: доноры, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии