Донорская акция состоится в библиотеке "Ржевская"

В библиотеке "Ржевская", расположенной на Индустриальном проспекте, 35, 17 марта с 10:00 до 12:00 пройдет донорская акция. Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга, участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.
Для участия в акции потенциальным донорам необходимо соответствовать медицинским критериям, следовать рекомендациям перед процедурой сдачи крови и в назначенный день пожертвовать 450 мл крови.
В качестве компенсации за сдачу крови доноры получат выплату в размере 2061 рубля на питание.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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