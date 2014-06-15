Донорская акция состоится в библиотеке "Ржевская"

В качестве компенсации за сдачу крови доноры получат выплату в размере 2061 рубля на питание.

В библиотеке "Ржевская", расположенной на Индустриальном проспекте, 35, 17 марта с 10:00 до 12:00 пройдет донорская акция. Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга, участникам необходимо предварительно зарегистрироваться.

Для участия в акции потенциальным донорам необходимо соответствовать медицинским критериям, следовать рекомендациям перед процедурой сдачи крови и в назначенный день пожертвовать 450 мл крови.

В качестве компенсации за сдачу крови доноры получат выплату в размере 2061 рубля на питание.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского