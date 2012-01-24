В Петербургском онкологическом центре заявили о дефиците донорской крови

Из-за пандемии стать донором теперь может не каждый.

В петербургском НМИЦ имени Петрова пожаловались на нехватку донорской крови. Об этом сообщили сотрудники медицинского учреждения в группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

По словам заведующей отделением переливания крови Марии Мацневой, переболев коронавирусом, человек может стать донором только через месяц после выздоровления. Кроме того, если он переносил инфекцию в тяжелой форме, то сдать кровь разрешают лишь через полгода. Вакцинированным гражданам позволяют принять участие в акции через 30 дней после введения второго компонента препарата от COVID-19. Из-за медицинских ограничений онкоцентрам не хватает доноров. Горожанам предлагают поучаствовать в акции и помочь петербуржцам, которые сейчас пытаются победить онкологию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что участники испытания вакцины "Спутник М" получат вознаграждение.

Фото: Piter.tv