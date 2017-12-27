В первый день 2018 года полиция прикрыла десять нелегальных ночных алкомаркетов

Правоохранительные органы в новогодние праздники провели рейд по магазинам Петербурга, чтобы проверить соблюдение законов о торговле алкоголем. В итоге нашли десять магазинов, торгующих спиртным по ночам.

В первый день нового года полиция Петербурга отправилась с проверками в магазины, торгующие алкоголем в разных районах города. В итоге нашли 20 нарушений законов о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так в десяти продуктовых алкоголем торговали в ночное время. По всем случаям возбудили административные дела. В девяти точках на прилавках оказалась продукция без лицензии. Владельцы точек также получили протоколы.

В поселке Металлострой в Колпинского района полиция наткнулась на передвижной ларек, который торговал алкоголем в обход закона.