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В первый день 2018 года полиция прикрыла десять нелегальных ночных алкомаркетов
Сегодня, 13:54
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Asyaromanenkova
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В первый день 2018 года полиция прикрыла десять нелегальных ночных алкомаркетов

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Правоохранительные органы в новогодние праздники провели рейд по магазинам Петербурга, чтобы проверить соблюдение законов о торговле алкоголем. В итоге нашли десять магазинов, торгующих спиртным по ночам.

В первый день нового года полиция Петербурга отправилась с проверками в магазины, торгующие алкоголем в разных районах города. В итоге нашли 20 нарушений законов о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так в десяти продуктовых алкоголем торговали в ночное время. По всем случаям возбудили административные дела. В девяти точках на прилавках оказалась продукция без лицензии. Владельцы точек также получили протоколы.

В поселке Металлострой в Колпинского района полиция наткнулась на передвижной ларек, который торговал алкоголем в обход закона.

Из незаконного оборота была изъята вся алкогольная продукция и направлена на склад временного хранения.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: алкоголь ночью , новости спб , полиция спб
Категории: Происшествия

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