В первый день 2018 года полиция прикрыла десять нелегальных ночных алкомаркетов

В первый день нового года полиция Петербурга отправилась с проверками в магазины, торгующие алкоголем в разных районах города. В итоге нашли 20 нарушений законов о реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Так в десяти продуктовых алкоголем торговали в ночное время. По всем случаям возбудили административные дела. В девяти точках на прилавках оказалась продукция без лицензии. Владельцы точек также получили протоколы.
В поселке Металлострой в Колпинского района полиция наткнулась на передвижной ларек, который торговал алкоголем в обход закона.
Из незаконного оборота была изъята вся алкогольная продукция и направлена на склад временного хранения.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти