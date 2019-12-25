В новогодние выходные ГИБДД будет искать нетрезвых водителей в Петербурге и области

Всего состоится шесть масштабных проверок.

В период новогодних праздников ГИБДД проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в официальной группе УГИБДД по городу и области "ВКонтакте".

Так, в ночь с 3 на 4 января, с 8 на 9 января и с 22 на 23 января пройдут проверки городских автомобилистов, а в ночь с 4 на 5 января, с 9 на 10 января и с 23 на 24 января полиция отправится с рейдами в область. ГИБДД напоминает, что управление машиной в состоянии опьянения или передача управления машиной нетрезвому лицу наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок 1,5-2 года. За повторное "пьяное" нарушение водитель становится фигурантом уголовного дела.

Ранее мы писали, что все экстренные службы Ленобласти в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО